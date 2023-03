Joao Mario è uno dei migliori giocatori di questa stagione (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il suo primo pallone toccato, ieri, è stato un gol di tacco. Erano passati poco più di 60 secondi. Il Benfica aveva costruito a destra per poi lanciare su Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese aveva protetto il pallone sull’esterno, poi l’aveva fatto passare tra le gambe di un avversario per recapitarlo a Rafa Silva, che a sua volta aveva chiuso il triangolo per la sovrapposizione esterna di Bah. Nel frattempo Joao Mario si era infilato in area come un semplice passante. Il numero 20 del Benfica non sembra mai interessarsi davvero all’azione, guarda le cose da lontano. Forse è per questo che, mentre il Benfica scende sulla fascia destra, l’improvvido regista del Bruges, Casper Nielsen, si è dimenticato di seguirlo. Tanto cosa potrà mai fare questo innocuo avventore nella mia area di rigore? La risposta è questa: avvitarsi su se stesso ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il suo primo pallone toccato, ieri, è stato un gol di tacco. Erano passati poco più di 60 secondi. Il Benfica aveva costruito a destra per poi lanciare su Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese aveva protetto il pallone sull’esterno, poi l’aveva fatto passare tra le gambe di un avversario per recapitarlo a Rafa Silva, che a sua volta aveva chiuso il triangolo per la sovrapposizione esterna di Bah. Nel frattemposi era infilato in area come un semplice passante. Il numero 20 del Benfica non sembra mai interessarsi davvero all’azione, guarda le cose da lontano. Forse è per questo che, mentre il Benfica scende sulla fascia destra, l’improvvido regista del Bruges, Casper Nielsen, si è dimenticato di seguirlo. Tanto cosa potrà mai fare questo innocuo avventore nella mia area di rigore? La risposta è: avvitarsi su se stesso ...

