Joao Mario è uno dei migliori giocatori di questa stagione

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il suo primo pallone toccato, ieri, è stato un gol di tacco. Erano passati poco più di 60 secondi. Il Benfica aveva costruito a destra per poi lanciare su Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese aveva protetto il pallone sull’esterno, poi l’aveva fatto passare tra le gambe di un avversario per recapitarlo a Rafa Silva, che a sua volta aveva chiuso il triangolo per la sovrapposizione esterna di Bah. Nel frattemposi era infilato in area come un semplice passante. Il numero 20 del Benfica non sembra mai interessarsi davvero all’azione, guarda le cose da lontano. Forse è per questo che, mentre il Benfica scende sulla fascia destra, l’improvvido regista del Bruges, Casper Nielsen, si è dimenticato di seguirlo. Tanto cosa potrà mai fare questo innocuo avventore nella mia area di rigore? La risposta è: avvitarsi su se stesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teojtw : Ma questi soffrono i giocatori veloci come noi soffriamo Joao Mario - Mercato_SerieA : Benfica, Joao Mario come Eusebio: il record è storico - sportli26181512 : Benfica, Joao Mario come Eusebio: il record è storico: João Mario è il primo giocatore del Benfica, dai tempi di Eu… - Lapapppppa : RT @VaneJuice: Pazzesco come un gol a caso di Joao Mario al 93' contro il Maccabi abbia svoltato la stagione sia al Benfica che ha beccato… - iachinismo : RT @VaneJuice: Pazzesco come un gol a caso di Joao Mario al 93' contro il Maccabi abbia svoltato la stagione sia al Benfica che ha beccato… -

Commenta per primo Joãoè il primo giocatore del Benfica , dai tempi di Eusebio , a segnare in 5 gare consecutive in Champions League. La Pantera ci era riuscito nell'annata 1964/1965.Numeri da non credere e prestazioni mai viste. Roba da far quasi stropicciare gli occhi, di sicuro quelli di tanti tifosi interisti che si chiedono se quelche oggi brilla con la maglia del Benfica sia lo stesso etichettato poco tempo fa come uno dei più grandi flop della recente storia nerazzurra. D'altra parte, quella del portoghese - oggi ...Il Benfica in Champions League continua ad impressionare dopo la cinquina rifilata ai belgi del Brugge che portano i portoghesi ai quarti di finali. Nel festival del gol anche, ormai lontano parente di quello che giocò, senza lasciare il segno, nell'Inter. Con il gol di ieri, inoltre, il centrocampista ha raggiunto un record ...

Dalle stalle alle stelle: la metamorfosi di Joao Mario, il centrocampista più decisivo in Europa La Gazzetta dello Sport

Inizia col botto la partita tra Benfica e Club Bruges. Il club portoghese è partito a mille all’ora, colpendo sin dai primi minuti i ragazzi di Scott Parker. A far girare la testa ai difensori della s ...João Mario è il primo giocatore del Benfica, dai tempi di Eusebio, a segnare in 5 gare consecutive in Champions League. La Pantera ci era riuscito nell'annata 1964/1965.