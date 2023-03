Joao Mario da record: 5 gol consecutivi in Europa come Eusebio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Benfica in Champions League continua ad impressionare dopo la cinquina rifilata ai belgi del Brugge che portano i portoghesi ai quarti di finali. Nel festival del gol anche Joao Mario, ormai lontano parente di quello che giocò, senza lasciare il segno, nell’Inter. Con il gol di ieri, inoltre, il centrocampista ha raggiunto un record rimasto inviolato nel calcio portoghese dai tempi di Eusebio: il suo gol dal dischetto è infatti il quinto consecutivo in una partita europea. Che sia di buon auspicio per spezzare la maledizione di Bela Guttmann? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Benfica in Champions League continua ad impressionare dopo la cinquina rifilata ai belgi del Brugge che portano i portoghesi ai quarti di finali. Nel festival del gol anche, ormai lontano parente di quello che giocò, senza lasciare il segno, nell’Inter. Con il gol di ieri, inoltre, il centrocampista ha raggiunto unrimasto inviolato nel calcio portoghese dai tempi di: il suo gol dal dischetto è infatti il quinto consecutivo in una partita europea. Che sia di buon auspicio per spezzare la maledizione di Bela Guttmann? L'articolo proviene da Calcio News 24.

