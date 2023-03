Jeff Joy catturata ed estradata in Italia: chi è la super latitante inserita nella lista dei 100 criminali più pericolosi (Di mercoledì 8 marzo 2023) È stata estradata in Italia dalla Nigeria Jeff Joy , tra le latitanti più ricercati dal nostro Paese: la donna risulta inserita, con ruoli di rilievo, in un'associazione criminale transnazionale ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 marzo 2023) È stataindalla NigeriaJoy , tra le latitanti più ricercati dal nostro Paese: la donna risulta, con ruoli di rilievo, in un'associazione criminale transnazionale ...

