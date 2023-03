Italy Sotheby' s International Realty | 2022 in crescita | con + 90% di fatturato rispetto al 2020

(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) - Dati: • Transato Italia: oltre 380 milioni di euro • Proprietà in portafoglio: 1.737 • Controvalore del portafoglio gestito: oltre 7 miliardi di euro • Richieste: 28.513 • Top 3 Territori con maggioredial 2021: Capri e Costiera Amalfitana (+150%), Roma (+81%) e Sicilia (+80%) • Top 4 Territori dal maggior transato (valori percentuali sul totale transato): Milano (31%), Roma (25%), Toscana (15%) e Capri e Costiera (13%) • Top 3 Nazionalità buyers: (USA (21%), UAE (19%) e Germania (15%) • Presenza nel mondo: oltre 1.000 uffici su 81 Paesi e oltre 26.000 professionisti • Presenza in Italia: 12 uffici e 150 professionisti Milano, 8 marzo 2023 .“Il– dichiara Clemente Pignatti Morano, Managing Partner di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Reading__online : RT @AD_italia: Italy Sotheby’s International Realty propone un’imponente tenuta con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e la Costiera Amal… - AD_italia : Italy Sotheby’s International Realty propone un’imponente tenuta con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e la Cost… - AD_italia : Italy Sotheby’s International Realty propone l’esclusiva proprietà dove la stilista e imprenditrice italiana, tra l… -

...Cristoforo Colombo I Tipo Medusa 100 EuroFirst Series Duisenberg J001 2002 50 Euro... L'esemplare è stato venduto per 18,87 milioni di dollari (circa 15,5 milioni di euro) da's a ...... celebrità inglesi del programma della BBC One 'Amanda & Alan's Italian Job' e l'appartamento è oggi in vendita nel portfolio di's International Realty, protagonista nel settore ...Il Festival è reso possibile grazie al contributo collettivo e alle partnership con alcune realtà di spicco della città: Famiglie Storiche, CMV " Children's Museum di Verona,'s ...

Italy Sotheby's International Realty: 2022 in crescita, con + 90% di ... Affaritaliani.it

(Adnkronos) - Dati 2022: • Transato Italia: oltre 380 milioni di euro • Proprietà in portafoglio: 1.737 • Controvalore del portafoglio gestito: oltre 7 miliardi di euro • Richieste 2022: 28.513 • Top ...The musician has carried her love for art collecting well into adulthood—and now, she's the guest curator for Sotheby’s Contemporary Curated auction.