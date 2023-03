“Italiani preoccupati...”. Il sondaggio di Pagnoncelli gela Floris (Di mercoledì 8 marzo 2023) Che cosa pensano gli Italiani di quello che sarà il percorso dell'economia del nostro Paese? È la domanda che Giovanni Floris gira a Nando Pagnoncelli, sondaggista e amministratore delegato di Ipsos Italia, nel corso della puntata del 7 marzo di DiMartedì, il programma televisivo di La7. Pagnoncelli snocciola i dati su ciò che pensano i cittadini in merito all'attuale situazione, con un dato sorprendente per tutti: “Nonostante il quadro sia meno peggio di quanto molti temessero, sappiamo che i dati sull'occupazione sono stabili, sappiamo che è aumentato il tasso di occupazione di uno 0,2%, sono 37mila posti di lavori in più, nonostante l'inflazione abbia in qualche modo iniziato a rallentare e nonostante abbiamo scongiurato i problemi della recessione, prevale pessimismo. Il 34% delle persone che abbiamo interpellato ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Che cosa pensano glidi quello che sarà il percorso dell'economia del nostro Paese? È la domanda che Giovannigira a Nando, sondaggista e amministratore delegato di Ipsos Italia, nel corso della puntata del 7 marzo di DiMartedì, il programma televisivo di La7.snocciola i dati su ciò che pensano i cittadini in merito all'attuale situazione, con un dato sorprendente per tutti: “Nonostante il quadro sia meno peggio di quanto molti temessero, sappiamo che i dati sull'occupazione sono stabili, sappiamo che è aumentato il tasso di occupazione di uno 0,2%, sono 37mila posti di lavori in più, nonostante l'inflazione abbia in qualche modo iniziato a rallentare e nonostante abbiamo scongiurato i problemi della recessione, prevale pessimismo. Il 34% delle persone che abbiamo interpellato ...

