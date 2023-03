Italia, Mancini: "Il Napoli sta facendo un gran campionato, Politano sarà con noi, su Raspadori.." (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, di seguito le sue dichiarazioni: “Sono molto felice di ritornare a Napoli, in un momento tra l’altro importante per la nazionale, visto l’impegno di cartello, ed in un momento così bello per la squadra del Napoli per quello che sta facendo in campionato. Gli azzurri meritano di essere in testa, ed anche in Champions stanno facendo molto bene. L’Inghilterra è una delle migliori nazionali del mondo in questo momento, è la prima gara del girone e sarà importante iniziare bene. Avremo bisogno dell’aiuto del pubblico, perché a Napoli è sempre bello giocare visto il grande pubblico che ha questa ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roberto, commissario tecnico dell', ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss, di seguito le sue dichiarazioni: “Sono molto felice di ritornare a, in un momento tra l’altro importante per la nazionale, visto l’impegno di cartello, ed in un momento così bello per la squadra delper quello che stain. Gli azzurri meritano di essere in testa, ed anche in Champions stannomolto bene. L’Inghilterra è una delle migliori nazionali del mondo in questo momento, è la prima gara del girone eimportante iniziare bene. Avremo bisogno dell’aiuto del pubblico, perché aè sempre bello giocare visto ilde pubblico che ha questa ...

