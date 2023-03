Italia, lo sfogo preoccupante di Mancini: “siamo messi male” (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Nazionale Italiana si prepara in vista dei prossimi appuntamenti, dalle qualificazioni ai prossimi Europei alla semifinale di Nations League contro la Spagna. E’ iniziato un nuovo progetto dopo il fallimento della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, il ct Roberto Mancini è alla ricerca di nuove soluzioni soprattutto in attacco. E’ allarme proprio sul reparto avanzato, intervistato da ‘Il Messaggero’ il Ct azzurro ha confermato tutte le preoccupazioni. “I problemi in attacco sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Ci sono grossi interrogativi. I nostri attaccanti centrali, quasi tutti, hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi. Non ne abbiamo uno che sia un titolare, fatta eccezione per Gnonto. Ma per il resto, siamo messi male: pure Scamacca è reduce da un infortunio, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Nazionalena si prepara in vista dei prossimi appuntamenti, dalle qualificazioni ai prossimi Europei alla semifinale di Nations League contro la Spagna. E’ iniziato un nuovo progetto dopo il fallimento della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, il ct Robertoè alla ricerca di nuove soluzioni soprattutto in attacco. E’ allarme proprio sul reparto avanzato, intervistato da ‘Il Messaggero’ il Ct azzurro ha confermato tutte le preoccupazioni. “I problemi in attacco sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Ci sono grossi interrogativi. I nostri attaccanti centrali, quasi tutti, hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi. Non ne abbiamo uno che sia un titolare, fatta eccezione per Gnonto. Ma per il resto,: pure Scamacca è reduce da un infortunio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Italia, lo sfogo di Mancini: 'Siamo messi male' - CalcioWeb : La #Nazionale italiana si prepara per i prossimi importanti appuntamenti: l'allarme del Ct Roberto #Mancini - Rosa_dEss : @ACmcoppola Sono molto triste Melina, a pensare che quei poveretti erano 100 metri dalla riva, dopo un viaggio disu… - vitriol24841464 : @napoli_network @Guidolino8 Quando capiranno che questi comportamenti sono lo sfogo alle frustrazioni della parte… - GiovanniCaglio : Messina Denaro: sfogo (e affetto) per la figlia «degenerata», gli intrecci dal patriarca ai nipoti #41bis per lui e… -