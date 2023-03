Italia, la Sanità allo sbando: la spesa per le cure è inferiore alla media di G7 ed Ocse (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar – In Italia una Sanità sottoposta a sempre maggiori tagli è avviata direttamente verso il precipizio. E in modo perfino superiore di come i dati dell’ultimo decennio già mostravano con preoccupazione. Italia, la spesa per la Sanità pubblica è inferiore alla media G7 Il XX Rapporto “Ospedali & salute” riportato dall’Agi lancia un quadro che definire impietoso è dir poco. Che uno dei più importanti sistemi sanitari al mondo fosse sotto attacco lo sapevamo da tempo, che la sua accelerazione verso la distruzione si fosse intensificata così tanto, forse, un po’ meno. Lo studio, promosso dall’Associazione Italiana ospedalità privata e realizzato dalla società Ermeneia, mostra che la spesa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar – Inunasottoposta a sempre maggiori tagli è avviata direttamente verso il precipizio. E in modo perfino superiore di come i dati dell’ultimo decennio già mostravano con preoccupazione., laper lapubblica èG7 Il XX Rapporto “Ospedali & salute” riportato dall’Agi lancia un quadro che definire impietoso è dir poco. Che uno dei più importanti sistemi sanitari al mondo fosse sotto attacco lo sapevamo da tempo, che la sua accelerazione verso la distruzione si fosse intensificata così tanto, forse, un po’ meno. Lo studio, promosso dall’Associazionena ospedalità privata e realizzato dsocietà Ermeneia, mostra che la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Linkiesta : Ecco come @CarloCalenda e @matteorenzi vogliono riformare la sanità Giovedì 9 marzo alle ore 18 a Roma, i leader d… - CarloCalenda : In Italia servono 24 mesi per una mammografia, eppure per il nostro Governo la sanità non è una priorità. L'ennesim… - CarloCalenda : L'Italia è uno degli Stati europei che investe meno in sanità: visite arretrate, strutture fatiscenti. Non possiamo… - IlPrimatoN : Gli ultimi spaventosi dati - recoveryblog_bc : Maggiori vittime del disagio sono le donne, che riferiscono uno stato peggiore rispetto agli uomini in tutte le fas… -

Dieci anni dopo l'Italia torna a giocare a Napoli: l'attesa della città Al termine della conferenza stampa riservata all'Italia, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi consegnerà le medaglie della Città al presidente Gravina, al Ct Mancini e al capitano degli Azzurri nel ... 'Aiutaci ad aiutarti', a Busto Arsizio teatro e consigli utili contro la violenza verso gli operatori sanitari ...cultura che respinga qualsiasi tipo di violenza nei confronti degli operatori della sanità. La Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere stima che ogni anno si verifichino in Italia ... Le 10 malattie che colpiscono principalmente le donne Nel 2001 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha creato il termine " medicina di genere " per ... In Italia, lo screening sistematico con striscio viene offerto alle donne ogni 3 anni dai 25 ai 64 ... Al termine della conferenza stampa riservata all', il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi consegnerà le medaglie della Città al presidente Gravina, al Ct Mancini e al capitano degli Azzurri nel ......cultura che respinga qualsiasi tipo di violenza nei confronti degli operatori della. La Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere stima che ogni anno si verifichino in...Nel 2001 l'Organizzazione Mondiale dellaha creato il termine " medicina di genere " per ... In, lo screening sistematico con striscio viene offerto alle donne ogni 3 anni dai 25 ai 64 ... Ecco come Calenda e Renzi vogliono riformare la sanità Linkiesta.it