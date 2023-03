Italia-Giappone oggi in tv: canale, orario e diretta streaming World Cup maschile 2023 pallanuoto (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sta per terminare l’attesa per Italia-Giappone, sfida valevole per il primo turno del gruppo A della Divisione 1 della World Cup maschile 2023 di pallanuoto. Il Settebello incontra la formazione nipponica all’esordio nella nuova competizione internazionale che sostituisce la World League. Gli azzurri di Sandro Campagna arrivano proprio dallo storico primo successo in World League, ottenuto nell’edizione dello scorso anno, e proveranno ad iniziare nel migliore dei modi anche questo torneo. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.30 di mercoledì 8 marzo a Zagabria, in Croazia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sta per terminare l’attesa per, sfida valevole per il primo turno del gruppo A della Divisione 1 dellaCupdi. Il Settebello incontra la formazione nipponica all’esordio nella nuova competizione internazionale che sostituisce laLeague. Gli azzurri di Sandro Campagna arrivano proprio dallo storico primo successo inLeague, ottenuto nell’edizione dello scorso anno, e proveranno ad iniziare nel migliore dei modi anche questo torneo. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.30 di mercoledì 8 marzo a Zagabria, in Croazia. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida ...

