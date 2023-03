Italia a Napoli, il CT Mancini rivela: “Ci saranno due sorprese, una per i bambini in ospedale” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tanti i temi trattati, rivelando anche una celebrazione in memoria di Gianluca Vialli e un singolare siparietto con Spalletti e Osimhen. Intervista CT Mancini Ecco quanto evidenziato: Ci sarà una frase che ha coniato e ha amato su quella maglia. Lui era molto ammirato dai napoletani e la cosa era reciproca. Sarà molto bella la maglia e sarà bello indossarla proprio a Napoli. Anzitutto tanti auguri alle donne. Una delegazione farà visita ai bambini e nella delegazione ci saranno diversi giocatori del Napoli. La speranza è che allo stadio ci sia tanta gente, tante famiglie, anche perché lo sport aggrega e la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il CT della Nazionalena, Roberto, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Tanti i temi trattati,ndo anche una celebrazione in memoria di Gianluca Vialli e un singolare siparietto con Spalletti e Osimhen. Intervista CTEcco quanto evidenziato: Ci sarà una frase che ha coniato e ha amato su quella maglia. Lui era molto ammirato dai napoletani e la cosa era reciproca. Sarà molto bella la maglia e sarà bello indossarla proprio a. Anzitutto tanti auguri alle donne. Una delegazione farà visita aie nella delegazione cidiversi giocatori del. La speranza è che allo stadio ci sia tanta gente, tante famiglie, anche perché lo sport aggrega e la ...

