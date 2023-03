Italia a Napoli dopo 10 anni, la città diventa azzurra: l’agenda degli appuntamenti per il match contro l’Inghilterra (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Nazionale torna a Napoli dopo 10 anni: il 23 marzo, lo stadio Maradona ospiterà Italia-Inghilterra, prima partita del girone di qualificazione a Euro 2024. Per l’occasione la città si tingerà di azzurro per accogliere la Nazionale di calcio, in arrivo da Coverciano la sera prima: dal pomeriggio del 21 marzo, alle ore 18 circa e fino all’alba del giorno dopo, oltre alle due sere seguenti (22 e 23), il Comune di Napoli – su indicazione del sindaco Gaetano Manfredi – illuminerà di azzurro due luoghi-simbolo della città: il Maschio Angioino e la fontana del Nettuno. All’arrivo alla stazione Centrale, mercoledì 22 marzo, una delegazione della Nazionale si recherà nell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Nazionale torna a10: il 23 marzo, lo stadio Maradona ospiterà-Inghilterra, prima partita del girone di qualificazione a Euro 2024. Per l’occasione lasi tingerà di azzurro per accogliere la Nazionale di calcio, in arrivo da Coverciano la sera prima: dal pomeriggio del 21 marzo, alle ore 18 circa e fino all’alba del giorno, oltre alle due sere seguenti (22 e 23), il Comune di– su indicazione del sindaco Gaetano Manfredi – illuminerà di azzurro due luoghi-simbolo della: il Maschio Angioino e la fontana del Nettuno. All’arrivo alla stazione Centrale, mercoledì 22 marzo, una delegazione della Nazionale si recherà nell’ospedale pediatrico Santobono di, ...

