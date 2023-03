Israele | la rivolta dei refusnik Signornò | primo ministro Netanyahu

(Di mercoledì 8 marzo 2023), la resistenza in divisa. I militari che dicono no ad un governo che ha deciso di supportare in ogni modo la violenza dei coloni in Cisgiordania. In ogni modo, anche usando l'esercito a ...

I militari che dicono no ad un governo che ha deciso di supportare in ogni modo la violenza dei coloni in Cisgiordania. In ogni modo, anche usando l’esercito a supporto delle frange più estreme del mo ...Il movimento di protesta contro le riforme proposte dal governo di Israele ha organizzato una giornata di resistenza Nazionale per domani.