Iran: arresti per gli avvelenamenti delle studentesse (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le autorità in Iran hanno effettuato diversi arresti per gli avvelenamenti delle studentesse. Tuttavia, la tardiva risposta delle autorità ha spinto alcuni ad accusare il governo di aver avvelenato di proposito gli studenti. Iran: arresti per gli avvelenamenti La magistratura Iraniana ha effettuato i suoi primi arresti dei presunti responsabili di una serie di avvelenamenti Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le autorità inhanno effettuato diversiper gli. Tuttavia, la tardiva rispostaautorità ha spinto alcuni ad accusare il governo di aver avvelenato di proposito gli studenti.per gliLa magistraturaiana ha effettuato i suoi primidei presunti responsabili di una serie di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Un rapporto ufficiale dice che gli attacchi chimici hanno interessato, da novembre, 230 scuole in 25 province della… - MarianoGiustino : Il regime in #Iran avvelena le studentesse che rifiutano l'hijab con agenti chimici nervini,come in #Afghanistan e… - MarianoGiustino : Alle ore 18, in onda su @RadioRadicale, la #RassegnaStampaTurca - La #Rivoluzione degli ultimi, delle minoranze in… - Billa42_ : Iran: arresti per gli avvelenamenti delle studentesse - Billa42_ : Iran: arresti per gli avvelenamenti delle studentesse -