iPhone 13 il più venduto nel 2022, Apple domina la top ten (Di mercoledì 8 marzo 2023) iPhone 13 domina la classifica degli smartphone più venduti nel 2022 ed Apple è la dominatrice assoluta della top ten con ben 8 smartphone tra i primi dieci più venduti. Per Samsung invece solo due smartphone entry level in classifica. Uno smacco per l'azienda sudcoreana che viene pesantemente mortificata dalla concorrente Apple che invece mette dietro tutti gli smartphone Android. In particolare, Apple domina negli Stati Uniti, in Cina e Giappone mentre in Europa sono gli smartphone Android i preferiti dai consumatori. iPhone 13 il più venduto nel 2022 La classifica dei primi dieci smartphone più venduti al mondo nel 2022 è imbarazzante a dir poco, per Samsung ovviamente perché per ...

