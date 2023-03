Ipa di Roma, straordinari pompati per i dipendenti e viaggi studio esclusivi per i figli dei dirigenti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma. Dire che erano ”prestiti generosi”, potrebbe essere un esempio lampante di eufemismo. E inoltre, venivano concessi a soggetti considerati da qualsiasi banca inaffidabili. Per la maggiore andavano anche i viaggi studio pagati ai figli dei dirigenti, così come speculazioni di tipo finanziario attraverso le quote degli iscritti, oppure straordinari da capogiro per aumentare gli stipendi di chi scaldava la sedia. Roma, il Campidoglio taglia il bonus ai dipendenti: monta la protesta Nessun controllo all’IPA di Roma: situazione disastrosa Tutto questo è stato l’IPA, ovvero l’istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale, come confermato e denunciato anche in un articolo del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023). Dire che erano ”prestiti generosi”, potrebbe essere un esempio lampante di eufemismo. E inoltre, venivano concessi a soggetti considerati da qualsiasi banca inaffidabili. Per la maggiore andavano anche ipagati aidei, così come speculazioni di tipo finanziario attraverso le quote degli iscritti, oppureda capogiro per aumentare gli stipendi di chi scaldava la sedia., il Campidoglio taglia il bonus ai: monta la protesta Nessun controllo all’IPA di: situazione disastrosa Tutto questo è stato l’IPA, ovvero l’istituto di previdenza e assistenza per idiCapitale, come confermato e denunciato anche in un articolo del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ipa di Roma, straordinari pompati per i dipendenti e viaggi studio esclusivi per i figli dei dirigenti - romatristezza : C’è del marcio in Campidoglio - ilmessaggeroit : Ipa di Roma, dai college esclusivi in Scozia alle Baleari: i soldi dell'ente per i figli dei dirigenti - tempoweb : #Ipa nel mirino della #CortedeiConti. 'Numerosi profili di irregolarità' nella previdenza dei dipendenti di #Roma C… - misiagentiles : #Roma, prestiti facili e mai restituiti: la #previdenza dei Comunali in default. Pesantissima relazione della… -