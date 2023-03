“Io e Belen facciamo così” Antonino Spinalbese | succede dopo il GF Vip | fuori il segreto su di loro

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 marzo 2023)ha avuto un’ottima esperienza al GF Vip 7, ma da un po’ di tempo è uscito di scena. Infatti, è stato eliminato e il sogno di vincere il reality show si è interrotto. Una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia, ha rincontrato la figlia Luna Marì con la quale si è abbracciato dando vita ad uno dei momenti più emozionanti di sempre. Ora ha deciso di parlare al settimanale Chi, dove si è concentrato anche suRodriguez, svelando delle cose che finora non erano emerse in modo ufficiale. Ma in generaleil GF Vip 7 si è soffermato su vari temi e ha anche svelato qual è il suo sogno nel cassetto. Infatti, ha una grande passione nei confronti di un lavoro in particolare che si augura possa diventare il suo. Ma ha anche detto la sua su ...