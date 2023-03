Intesa per Palazzo Fuga, il ministro Sangiuliano: Sarà un polo culturale come la Biblioteca nazionale di Parigi (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Palazzo Fuga Sarà un grande polo culturale. Accoglierà la succursale del Mann, una Biblioteca moderna, una scuola di specializzazione dell’Università Federico II ed eventi di carattere culturale internazionale. Abbiamo lavorato tanto in queste settimana per realizzare su mio impulso un progetto, uno spazio di vita culturale ispirato alla grande Biblioteca nazionale di Parigi, da sempre legata a Napoli per storia e scambio culturale. Bisogna procedere rapidamente con gli appalti e recuperare ulteriori risorse per restituire questo spazio che la città attende da decenni”. Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che stamane ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 marzo 2023) “un grande. Accoglierà la succursale del Mann, unamoderna, una scuola di specializzazione dell’Università Federico II ed eventi di carattereinter. Abbiamo lavorato tanto in queste settimana per realizzare su mio impulso un progetto, uno spazio di vitaispirato alla grandedi, da sempre legata a Napoli per storia e scambio. Bisogna procedere rapidamente con gli appalti e recuperare ulteriori risorse per restituire questo spazio che la città attende da decenni”. Così ildella Cultura, Gennaro, che stamane ...

