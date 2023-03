Intervista con Emanuele Montomoli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ettore_Rosato : Il #Pd oggi mostra semplicemente il suo volto. Del partito di #Veltroni e di #Renzi non è rimasto più nulla. Il rif… - fattoquotidiano : L'intervista di @antonellocapor2 al sociologo @DeMasiD_: “Con Letta la manifestazione antifascista di Firenze sareb… - FrancescoBonif1 : Con i nostri Governi salvare vite era un motivo di orgoglio per l’Italia. Poi è arrivato Conte con Salvini e Di Mai… - luciuzzzz : RT @greysloanbly: Una cosa che mi è piaciuta di questa intervista di Bianca Balti è che si vede che ha alle spalle tantissima terapia fatta… - luciacapuzzi1 : RT @Cattolica_News: Mercoledì #8marzo la maratona online di @FrancescoEcon e @Avvenire_Nei per la Giornata della #Donna. @vitaepensiero par… -

Numeri spaventosi che,tutto il documento, finirono in un cassetto come 'riservati'. Fu un ... Andrea Urbani , ne parlò in un'. 'Non c'è stato alcun vuoto decisionale - diceva Urbani -. ..."Pecore Elettriche", si chiama così in omaggio a Philip Dick. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì si occupa di politica, cultura, libri, videogiochi, serie tv e molto altro... ha voluto recuperare pienamente rinunciando a qualche partita del Tottenham ed è rimasto in Italiala sua famiglia. Contemporaneamente in un'dei giorni scorsi, l'ex allenatore di ...

“La politica non vuole scottarsi con l’immigrazione”, intervista a Massimo Livi Bacci Il Riformista

L’influencer critica il pizzaiolo che ha inscenato una protesta contro la «polvere sgrassata di insetto» a cui l’Unione Europea ha appena dato il via alla commercializzazione. Un confronto, che raccon ...L’organizzazione ha già raccolto centinaia di reclami da parte di automobilisti Citroen che chiedono il rimborso della riparazione alla casa ...