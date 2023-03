Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Intervista a Kuleba: “Chi in Italia dice parliamo di pace e non di armi vuole che l'Ucraina cessi di esistere” - repubblica : Kuleba a Repubblica: 'A Bakhmut la Russia ha perso più soldati che in Afghanistan'. L'Intervista di Fabio Tonacci -

365 giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina- Zelensky: "La guerra sarà breve" Lo ...32, atroce video soldato ucciso, Cpi indaghi crimine guerra 15:13 Kiev: "Uccisi 18 sabotatori ...l ministro degli Esteri di Kiev Dmytro, di solito un 'falco', giudica il documento cinese, ... In un'all'Abc, il presidente Usa Joe Biden dice, infatti, del piano cinese: "Se a Putin ...Gli sforzi coordinati sono fondamentali', ha scrittonel post. 2023 - 03 - 03 12:49:48 ... Oleksiy Danilov , in un'ai media del Paese. 'Sono tutti presenti lì, ma non possono fare ...

Intervista a Kuleba: “Chi in Italia dice parliamo di pace e non di armi vuole che l'Ucraina cessi di esistere” La Stampa

"In Italia c'è chi sostiene che bisognerebbe focalizzarsi sulla pace e non sulla guerra" ma la pace di cui parlano è un "riposi in pace" e chiedendo la pace in realtà "vogliono che l'Ucraina cessi di ...Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è atteso oggi a Washington da Joe Biden per discutere delle prospettive di pace in Ucraina dopo il mancato sperato avvicinamento di ieri al G20 tra le ...