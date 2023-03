Interruzione dell’energia elettrica ad Avellino: ecco le zone interessate (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa società “E-Distribuzione” ha comunicato la necessità di effettuare lavori sugli impianti di sua competenza. Per questa ragione, l’erogazione dell’energia elettrica verrà interrotta nella giornata di mercoledì 8 marzo dalle 8:30 alle ore 16:16 nelle seguenti strade: via Capozzi 11, da 23 a 25, 29, 39, 45, 5a, 5b, 5c, 15b, da 14 a 16, 20, da 24 a 28, 32, da 36 a 38, 42, 4b, 6b, 10b, 18b, 22b, 24b, 30a, 30c; via Capozzi 25, 4, da 8 a 10, da 14 a 26, da 36 a 38, 42, da 48 a 54, 64, 76, 84, 12a, 12b, 28a, 28b, 28c, 28d, 50a, 50c, 50d; via Capozzi da 1 a 11, da 2 a 8; via Cannaviello da 3 a 5, 14; via vasto da 23 a 39; via Enrico Cocchia. L’erogazione dell’energia elettrica verrà interrotta anche nella giornata di giovedì 9 marzo, dalle 08:30 alle 16:15 in queste altre strade: corso Umberto I da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa società “E-Distribuzione” ha comunicato la necessità di effettuare lavori sugli impianti di sua competenza. Per questa ragione, l’erogazioneverrà interrotta nella giornata di mercoledì 8 marzo dalle 8:30 alle ore 16:16 nelle seguenti strade: via Capozzi 11, da 23 a 25, 29, 39, 45, 5a, 5b, 5c, 15b, da 14 a 16, 20, da 24 a 28, 32, da 36 a 38, 42, 4b, 6b, 10b, 18b, 22b, 24b, 30a, 30c; via Capozzi 25, 4, da 8 a 10, da 14 a 26, da 36 a 38, 42, da 48 a 54, 64, 76, 84, 12a, 12b, 28a, 28b, 28c, 28d, 50a, 50c, 50d; via Capozzi da 1 a 11, da 2 a 8; via Cannaviello da 3 a 5, 14; via vasto da 23 a 39; via Enrico Cocchia. L’erogazioneverrà interrotta anche nella giornata di giovedì 9 marzo, dalle 08:30 alle 16:15 in queste altre strade: corso Umberto I da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quot_Molise : Lavori sugli impianti, ecco orari e giorni dell'interruzione dell'energia elettrica a Campobasso |… - TgrRaiMolise : Interruzione dell'energia elettrica dalle 9:00 alle 16:00 a #Campobasso in diverse strade del centro per lavori agl… - Aless_Digitale : #News #DTT Problemi tecnici per la postazione di Bricco dell'olio (AL). Tutti i Mux nazionali/locali trasmessi da q… - Aless_Digitale : #News #Radio #DAB (Radio Digitale): Problemi tecnici per la postazione di Bricco dell'olio (AL). Tutti i Mux DAB tr… - GrossetoNotizie : Tirreno-Adriatico e interruzione dell’energia: uscita anticipata degli studenti - -

Interruzione energia elettrica ad Avellino, 2 giorni di disagi: ecco dove L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. I ... Campobasso, interruzione di energia elettrica il 9 marzo: ecco le zone CAMPOBASSO - E - distribuzione, Unità Territoriale Molise, ha comunicato che a seguito di lavori da svolgere sui propri impianti, vi sarà l'interruzione dell'energia elettrica nella giornata di giovedì 9 marzo 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nelle seguenti vie interessate (intervalli dei civici 'da' 'a' raggruppati per pari e/o ... Sudafrica: nuovi ministri in chiave elettorale In realtà il presidente ha mostrato che non gli importa un bel niente delle condizioni di vita dei cittadini sudafricani, "della crisi energetica e continua interruzione dell'energia elettrica, del ... L'dielettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori, l'erogazioneelettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. I ...CAMPOBASSO - E - distribuzione, Unità Territoriale Molise, ha comunicato che a seguito di lavori da svolgere sui propri impianti, vi sarà l'elettrica nella giornata di giovedì 9 marzo 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nelle seguenti vie interessate (intervalli dei civici 'da' 'a' raggruppati per pari e/o ...In realtà il presidente ha mostrato che non gli importa un bel niente delle condizioni di vita dei cittadini sudafricani, "della crisi energetica e continuaelettrica, del ... Interruzione dell'energia elettrica ad Avellino: ecco quando AvellinoToday