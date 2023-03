International Women’s Day | dall’Iran all’Ucraina | dove lottano le donne – La gallery

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ci sono leche protestano in Iran contro il sistema repressivo; quelle afghane, private di tutte le libertà, che resistono. Leafricane con la loro piaga da estirpare: la mutilazione genitale femminile. Leucraine che restano nonostante l’invasione russa. Quelle che imbracciano le armi; attiviste e resistenti, e private delle cure sanitarie e dei servizi di salute sessuale e riproduttiva a causa dei bombardamenti alle infrastrutture. Le cittadine statunitensi che combattono contro l’America ultra-conservatrice che vuole sopprimere il diritto all’aborto; e quelle europee focalizzate sul colmare il divario di genere, in tutti gli ambiti, compreso quello salariale. Scardinare i simboli dell’ oppressione e combattere le disuguaglianze è ciò che le accomuna tutte in Afghanistan, Ucraina, Iran, Africa, Usa ed Europa: ...

