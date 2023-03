Inter, sorride Inzaghi: due infortunati tornano a disposizione (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tengono banco gli infortunati in casa Inter. Simone Inzaghi può sorridere in vista dei prossimi impegni ufficiali: il tecnico nerazzurro potrà contare sul recuperi di due titolare in vista della prossima sfida contro lo Spezia Simone Inzaghi può tornare a sorridere in vista della prossima sfida di campionato contro lo Spezia, e anche in occasione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tengono banco gliin casa. Simonepuòre in vista dei prossimi impegni ufficiali: il tecnico nerazzurro potrà contare sul recuperi di due titolare in vista della prossima sfida contro lo Spezia Simonepuò tornare are in vista della prossima sfida di campionato contro lo Spezia, e anche in occasione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CastellaniMatte : Intermedio Tramite, il Sole che ci sorride Ampio disteso, Al di fuori Non era difficile ma probabile Mancata da… - infoitsport : Mulattieri show con il Frosinone, l’Inter sorride: diverse opzioni per la prossima stagione - CastellaniMatte : #PoesiaItaliana #ScrittoriItaliani #Versi #ArteItaliana Intermedio Tramite, il Sole che ci sorride Ampio disteso,… - FcInterNewsit : Qui Spezia - Semplici sorride: contro l'Inter ritroverà due pedine per la panchina - Inter_DK : @Ilariasigaudo9 Vero, con le gambe a pezzi e la neve fuori. Ma almeno si sorride. E fra poco torno in Italia, magari passo allo stadio -