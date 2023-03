Inter, per il dopo Samaden il candidato numero 1 è Andrissi – TS (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roberto Samaden lascerà l’Inter il prossimo giugno. Il suo ruolo potrebbe essere preso da una figura sempre appartenente al mondo Inter candidato – Il 30 giugno, il contratto di Roberto Samaden con l’Inter scadrà. L’attuale responsabile del settore giovanile nerazzurro lascerà il club dopo 33 anni di servizio e ben 16 scudetti vinti a livello giovanile. Il candidato numero 1 per sostituirlo potrebbe essere Gianluca Andrissi, che nell’estate 2021 era rientrato a Milano, richiamato da Ausilio, per seguire i giocatori usciti dal vivaio e mandati in prestito. Andrissi dopo le esperienze in panchina (ha guidato anche la Primavera della Pro Sesto e il Pavia), ha cambiato ruolo, diventando ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 8 marzo 2023) Robertolascerà l’il prossimo giugno. Il suo ruolo potrebbe essere preso da una figura sempre appartenente al mondo– Il 30 giugno, il contratto di Robertocon l’scadrà. L’attuale responsabile del settore giovanile nerazzurro lascerà il club33 anni di servizio e ben 16 scudetti vinti a livello giovanile. Il1 per sostituirlo potrebbe essere Gianluca, che nell’estate 2021 era rientrato a Milano, richiamato da Ausilio, per seguire i giocatori usciti dal vivaio e mandati in prestito.le esperienze in panchina (ha guidato anche la Primavera della Pro Sesto e il Pavia), ha cambiato ruolo, diventando ...

