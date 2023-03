Inter | Ferri boccia la ristrutturazione di San Siro | “Non ha lo stesso impatto di un nuovo stadio”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Riccardo, club manager dell’, ha parlato delin occasione della presentazione del libro “Soldi vs Idee – Come cambia il calcio fuori dal campo”, scritto da Michele Uva e Maria Luisa Colledani: “Ho parlato con gli architetti e capito che Sannon avrebbe lodegli impianti di nuova generazione, neppure se venisse ristrutturato. Il Camp Nou di Barcellona è splendido, lodel Bayern ha 120 sky box contro i 30 di San. Inoltre li vende tutti a inizio anno, perciò la differenza di incasso è netta. Non parliamo poi del Bernabeu, imponente ancora prima che fosse ristrutturato“.ha poi aggiunto: “In Italia abbiamo le idee migliori, ma senza la sostenibilità è quasi ...

Contratto già blindato col privato proprietario dell'area di costruzione: ma prima il patron nerazzurro vuole conoscere il reale destino di San Siro ...