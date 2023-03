Inter, Dumfries in partenza: i nomi del possibile sostituto (Di mercoledì 8 marzo 2023) Come risaputo l’Inter dovrà cedere qualche pezzo dell’argenteria a giugno per rientrare nei costi e l’esterno olandese sarà il primo della lista PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sarà un’estate di cessioni per l’Inter. Il club nerazzurro, come risaputo, deve cercare di riportare i conti in attivo e per questo dovrà vendere qualche prezzo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) Come risaputo l’dovrà cedere qualche pezzo dell’argenteria a giugno per rientrare nei costi e l’esterno olandese sarà il primo della lista PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sarà un’estate di cessioni per l’. Il club nerazzurro, come risaputo, deve cercare di riportare i conti in attivo e per questo dovrà vendere qualche prezzo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Dumfries e Gosens, futuro in bilico: la posizione dell’Inter in vista di giugno - Bianca34874951 : RT @LapoDeCarlo1: Nel giorno della #festadelledonne a @giornaleradiofm tante ospiti. È anche la notte di #TottenhamMilan, con un grande equ… - LestYT_9 : Milan 'PARIS' Skriniar e i problemi alla schiena. Il RITORNO di ROBIN, DUMFRIES e gli auguri a...… - 10Innamorato : RT @GianmarcoDaria: ???? #Dumfries è il 'sacrificabile' per questioni di bilancio e non ha mai nascosto il desiderio di provare un'avventura… - Federico_FR24 : @alibi2000 Io sto parlando dell'Inter e del modo in cui venivano pensati gli acquisti, non c'entrano niente gli alt… -