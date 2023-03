Inter | caos con Digitalbits | perché lo sponsor non sta pagando?

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 8 marzo 2023) A poco più di due mesi dalla conclusione della stagione in corso, quello dell’di Simone Inzaghi si sta rivelando un anno ben più complicato di quanto ci si potesse attendere alla vigilia. I tanti punti persi in campionato nelle partite disputate contro le squadre meno blasonate – con il Napoli di Luciano Spalletti che nel frattempo ha accumulato un vantaggio in classifica che ad oggi pare irrecuperabile – hanno fatto andare su tutte le furie i tifosi della Beneamata. Non è bastata la vittoria nel derby contro il Milan nella finale di Supercoppa italiana: già da alcune settimane i supporter nerazzurri stanno manifestando tutto il proprio dissenso, sia nella loro presenza allo stadio che nei commenti rilasciati sulle pagine social della società. E così, mentre il centravanti che tutti attendevano – quel Romelu Lukaku riaccolto a braccia aperte dopo la sfortunata ...