(Di mercoledì 8 marzo 2023) Per Denzel Dumfries l'potrebbe dare ascolto a qualche offerta dalla Premier League, per Raoul Bellanova pare invece sempre meno probabile un riscatto a fine prestito. Con questo scenario a ...

Per Denzel Dumfries l'potrebbe dare ascolto a qualche offerta dalla Premier League, per Raoul Bellanova pare invece sempre meno probabile un riscatto a fine prestito. Con questo scenario a inizio luglio sarebbero ...I numeri di Federico Dimarco In questa stagione 2022/2023 Federico Dimarco con l'ha già totalizzato 4 reti e 5 assist tra tutte le competizioni, in particolare con il gol che hale ...Prima della fine dei 15 minuti di allenamentoalla stampa, il terzetto è comunque rientrato ... Mancavano invece all'appello sia Milik , che punta ad essere convocato per la sfida contro l', ...

Inter, aperto il casting per l'esterno destro: i dossier dei tre candidati al posto La Gazzetta dello Sport

Buchanan, Dalot e Holm sono tre profili che interessano ai nerazzurri per coprire il buco in fascia che dovrebbero lasciare Dumfries e Bellanova a fine stagione. Le caratteristiche e i costi di ognuno ...L'esterno sinistro è attenzionato da diversi club in Premier e potrebbe arrivare in estate un'offerta per il suo trasferimento ...