Inter, altri big ai saluti in estate? Una strategia da definire per limitare l’impatto (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Inter dovrà per forza cedere un big in estate? No, sebbene questo sia il timore che accompagna i tifosi nerazzurri nelle ultime sessioni di mercato. Ma, con una strategia chiara, si possono assorbire eventuali nuove cessioni. L’ANSIA CRESCE – La stagione dell’Inter non è ancora finita, ma per certi versi è obbligatorio proiettarsi già alla prossima. Questo è quantomeno ciò che deve fare la dirigenza. Perché la stagione 2023/24 deve già essere in corso di programmazione. Onde evitare di muoversi sul mercato in modo poco oculato, lasciando che siano gli eventi esterni a dettare l’agenda. Pertanto sono da condurre già ora tutte le valutazioni sull’attuale rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Definendo sin da queste settimane come comportarsi nei confronti dei pezzi grossi della squadra. QUALITÀ DA MANTENERE – Nelle ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’dovrà per forza cedere un big in? No, sebbene questo sia il timore che accompagna i tifosi nerazzurri nelle ultime sessioni di mercato. Ma, con unachiara, si possono assorbire eventuali nuove cessioni. L’ANSIA CRESCE – La stagione dell’non è ancora finita, ma per certi versi è obbligatorio proiettarsi già alla prossima. Questo è quantomeno ciò che deve fare la dirigenza. Perché la stagione 2023/24 deve già essere in corso di programmazione. Onde evitare di muoversi sul mercato in modo poco oculato, lasciando che siano gli eventi esterni a dettare l’agenda. Pertanto sono da condurre già ora tutte le valutazioni sull’attuale rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Definendo sin da queste settimane come comportarsi nei confronti dei pezzi grossi della squadra. QUALITÀ DA MANTENERE – Nelle ...

