Insegnante sequestra il telefonino ad un 11enne | per il legale dell’alunno è “illegittimo”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ila un alunno di undici anni e il padre si reca dall’avvocato che, a sua volta, considera il comportamento del docente “”. Il caso si è verificato in una scuola della Vallagarina nel Trentino meridionale durante la lezione di religione. Il telefono cellulareha iniziato a squillare e l’ha deciso dirlo e di riconsegnarlo alcuni giorni dopo. Il padre dello scolaro dopo un incontro con la preside che non ha risolto la questione, si è rivolto al suo avvocato avviando un’azione. Il genitore nel riconoscere che il figlio ha sbagliato e che la ‘punizione’ congrua sarebbe stata una nota disciplinare, sostiene che “la scuola può proibire l’uso ...

Dalla scuola nessuna dichiarazione. La circolare

Una storia controversa quella che ha come teatro una scuola della Vallagarina, in Trentino, come riporta Fanpage.it. Qui un docente e il dirigente scolastico sono stati denunciati dal genitore di un r ..."Dovevo sentre mio figlio ma non è stato possibile", accusa il padre dello studente a cui è stato sequestrato il cellulare. Un cellulare squilla durante ...