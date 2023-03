Innovazione in agricoltura: aperte le iscrizioni per l’Oscar Green (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono aperte le iscrizioni all’Oscar Green 2023 “Generazione in campo”, il premio all’Innovazione dei Giovani di Coldiretti riservato alle imprese che creano sviluppo e lavoro e valorizza i giovani che hanno scelto di costruirsi un futuro investendo nella terra, dalla coltivazione all’allevamento, dall’agriturismo alle vendite dirette fino alle bioenergie e all’economia. La rinnovata attrattività della campagna per i giovani si riflette nella convinzione comune che l’agricoltura sia diventata un settore capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale, peraltro destinate ad aumentare nel tempo, con un ruolo strategico per rilanciare l’economia dei propri territori e raggiungere l’obiettivo della sovranità alimentare. Sei le categorie previste: “Energie ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sonoleal2023 “Generazione in campo”, il premio all’dei Giovani di Coldiretti riservato alle imprese che creano sviluppo e lavoro e valorizza i giovani che hanno scelto di costruirsi un futuro investendo nella terra, dalla coltivazione all’allevamento, dall’agriturismo alle vendite dirette fino alle bioenergie e all’economia. La rinnovata attrattività della campagna per i giovani si riflette nella convinzione comune che l’sia diventata un settore capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale, peraltro destinate ad aumentare nel tempo, con un ruolo strategico per rilanciare l’economia dei propri territori e raggiungere l’obiettivo della sovranità alimentare. Sei le categorie previste: “Energie ...

