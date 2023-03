Innovazione | il Made in Italy cresce grazie al digitale

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il commercio elettronico continua are. In tre anni, dal 2019 al 2022 le vendite online a livello globale sono passate dal rappresentare il 15% al 22% del totale delle vendite al dettaglio. ...

Ilin Italy ha bisogno di una svolta verso l'. Grazie al digitale, la nostra eccellenza nazionale ha l'opportunità di trasformare processi produttivi e distributivi in termini di ..."Il digitale è un volano per la crescita economica delle piccole e medie imprese e una leva per l'tecnologica. È questo il fulcro di 'in (digital) Italy, il libro redatto da Start Magazine in collaborazione con l'Istituto per la Cultura dell', che approfondisce il tema ...: LA SVOLTA CHE SERVE ALL'ITALIA Ilin Italy ha bisogno di una svolta verso l'. Grazie al digitale, la nostra eccellenza nazionale ha l'opportunità di trasformare processi ...

Made in (digital) Italy, il ruolo dell'e-commerce per il boom delle pmi ... Start Magazine

Milano, 8 mar. (askanews) - "Il digitale è un volano per la crescita economica delle piccole e medie imprese e una leva per l'innovazione tecnologica. È questo il fulcro di 'Made in (digital) Italy, ...Chi c'era e che cosa si è detto alla presentazione del libro “Made in (digital) Italy” realizzato da Start Magazine e Icinn (Istituto per la Cultura dell’Innovazione).