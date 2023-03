"Ingannato, ferito, Elisabetta...". Fini, il clamoroso sfogo che riscrive tutto (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gianfranco Fini è tornato in tribunale per il caso della casa di Montecarlo. L'ex presidente della Camera sta affrontando un processo per la vicenda che ha distrutto, probabilmente per sempre, la sua carriera politica. La casa di Montecarlo ha trascinato Fini nel baratro del dimenticatoio della politica, dopo le accuse ha deciso di ritirarsi e di restare ai margini della cosa pubblica. Ma nella sua deposizione al tribunale di Roma riaffiora tutta la rabbia per quella storia che ancora brucia tanto: "Quella dell'appartamento di Montecarlo è stata la vicenda più dolorosa per me. Sono stato Ingannato da Giancarlo Tulliani e dalla sorella Elisabetta". Fini dunque attacca quella famiglia con cui ha condiviso un tratto del suo percorso: "Loro - ha testimoniato ieri Fini - insistettero ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gianfrancoè tornato in tribunale per il caso della casa di Montecarlo. L'ex presidente della Camera sta affrontando un processo per la vicenda che ha distrutto, probabilmente per sempre, la sua carriera politica. La casa di Montecarlo ha trascinatonel baratro del dimenticatoio della politica, dopo le accuse ha deciso di ritirarsi e di restare ai margini della cosa pubblica. Ma nella sua deposizione al tribunale di Roma riaffiora tutta la rabbia per quella storia che ancora brucia tanto: "Quella dell'appartamento di Montecarlo è stata la vicenda più dolorosa per me. Sono statoda Giancarlo Tulliani e dalla sorella".dunque attacca quella famiglia con cui ha condiviso un tratto del suo percorso: "Loro - ha testimoniato ieri- insistettero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : #GianfrancoFini non usa giri di parole e in tribunale dice la sua sul caso della #casadimontecarlo: 'Ingannato e fe… - IVALDO1962 : RT @Area51cinqueuno: #GianfrancoFini a processo: 'Sulla casa di Montecarlo ingannato e ferito dai Tulliani' Beh,c'è chi sta ingannando una… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Gianfranco Fini al processo per l’appartamento di Montecarlo: “Ingannato e ferito dai Tulliani” - GiuseppeCima : RT @ilgiornale: L'ex presidente della Camera al processo: 'Mi ha ferito il comportamento di Elisabetta' - ilgiornale : L'ex presidente della Camera al processo: 'Mi ha ferito il comportamento di Elisabetta' -