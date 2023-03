Industria auto, Uilm: Col nuovo contratto aumenti medi mensili di 210 € e 600 € una tantum (Di mercoledì 8 marzo 2023) A soli due mesi dalla scadenza “siamo riusciti a rinnovare con Cnh Industrial (Cnhi), Ferrari, Iveco e Stellantis il contratto collettivo specifico di Lavoro (Ccsl), garantendo una tempestiva tutela salariale ai lavoratori e la doverosa continuita’ ad un sistema di relazioni Industriali che e’ nato nel 2010 come contratto Fiat e che in questi anni ha protetto i lavoratori dell’Industria dell’auto anche nei momenti piu’ difficili. L’accordo raggiunge gli scopi che ci eravamo prefissati sin dalla presentazione della nostra piattaforma rivendicativa nella salvaguardia del potere di acquisto e apporta alcuni miglioranti anche nella parte normativa. Cio’ e’ stato possibile grazie ad un sistema di relazioni sindacali improntato al dialogo, che si e’ andato rafforzando dinanzi alle sfide ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 marzo 2023) A soli due mesi dalla scadenza “siamo riusciti a rinnovare con Cnhl (Cnhi), Ferrari, Iveco e Stellantis ilcollettivo specifico di Lavoro (Ccsl), garantendo una tempestiva tutela salariale ai lavoratori e la doverosa continuita’ ad un sistema di relazionili che e’ nato nel 2010 comeFiat e che in questi anni ha protetto i lavoratori dell’dell’anche nei momenti piu’ difficili. L’accordo raggiunge gli scopi che ci eravamo prefissati sin dalla presentazione della nostra piattaforma rivendicativa nella salvaguardia del potere di acquisto e apporta alcuni miglioranti anche nella parte normativa. Cio’ e’ stato possibile grazie ad un sistema di relazioni sindacali improntato al dialogo, che si e’ andato rafforzando dinanzi alle sfide ...

