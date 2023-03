Indian Wells 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 8 marzo con Sonego e Giorgi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 8 marzo al Masters e Wta 1000 di Indian Wells. Prima giornata sul cemento statunitense e subito due italiani in gara: Lorenzo Sonego se la vedrà con l’australiano Jason Kubler (secondo match dalle 20:00), mentre Camila Giorgi dovrà sfidare l’olandese Arantxa Rus, fresca di vittoria su Sara Errani (terzo match dalle 20:00 allo stadium 3). Ad aprire le danze sullo Stadium 1 dalle 20:00 saranno Marcos Giron e Aleksandar Kovacevic. A seguire, John Isner contro Brandon Nakashima. Poi Katie Volynets e Shelby Rogers. Ecco tutti gli orari. programma mercoledì 8 marzo Stadium 1 Dalle 20:00, Marcos Giron ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il, glie l’didial Masters e Wta 1000 di. Prima giornata sul cemento statunitense e subito due italiani in gara: Lorenzose la vedrà con l’australiano Jason Kubler (secondo match dalle 20:00), mentre Camiladovrà sfidare l’olandese Arantxa Rus, fresca di vittoria su Sara Errani (terzo match dalle 20:00 allo stadium 3). Ad aprire le danze sullo Stadium 1 dalle 20:00 saranno Marcos Giron e Aleksandar Kovacevic. A seguire, John Isner contro Brandon Nakashima. Poi Katie Volynets e Shelby Rogers. Ecco tutti gliStadium 1 Dalle 20:00, Marcos Giron ...

