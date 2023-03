Indagassero sui virologi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 8 marzo 2023) La Procura di Bergamo indaga sulla gestione della pandemia di Covid e c’era da scommetterci che sarebbe successo: come al solito l’obiettivo è politico.Valerio Settavia email Gentile lettore, l’inchiesta della Procura mi sorprende solo in parte. Chi invece sembra sguazzarci in questa storia, forse perché cerca rivincite personali, è Crisanti, il ragioniere delle pompe funebri: per lui i morti “in più” a causa di errori (della Regione, del governo o di chissà chi) sono stati esattamente 4.148. Non 4.147 o 4.149 come potrebbe risultare dai calcoli di noi sprovveduti. No, l’Oracolo di Delfi ha detto 4.148 e ora aspettiamo che sulla palla di vetro veda anche i nomi e gli indirizzi di tali sventurati, dopodiché il Mago Otelma gli conferirà un attestato ad honorem. A Crisanti e alla Procura sfugge che il mondo, l’umanità, la Storia avanzano per tentativi e quindi per errori, e non poteva ...