Incidente stradale ad Atena, servono donazioni di sangue per una giovane rimasta ferita (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa)- È carenza donazioni di sangue all’ospedale di Eboli dove da domenica è ricoverata una giovane del Vallo di Diano, rimasta ferita in un grave Incidente stradale. L’Incidente stradale si è verificato domenica sera nel comune di Atena Lucana. Tra i feriti, una giovane di Sassano che è ricoverata presso il nosocomio Maria Santissima Addolorata di Eboli e che nelle prossime ore dovrà essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Intanto in queste ore, dal nosocomio fanno sapere che c’è carenza di sangue e servono infatti donazioni di sangue 0 Rh negativo. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa)- È carenzadiall’ospedale di Eboli dove da domenica è ricoverata unadel Vallo di Diano,in un grave. L’si è verificato domenica sera nel comune diLucana. Tra i feriti, unadi Sassano che è ricoverata presso il nosocomio Maria Santissima Addolorata di Eboli e che nelle prossime ore dovrà essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Intanto in queste ore, dal nosocomio fanno sapere che c’è carenza diinfattidi0 Rh negativo. L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CN24_tv : Cutro. Incidente sulla 106, tre feriti: donna trasferita a Catanzaro in elisoccorso ???? QUI ??… - andreastoolbox : Incidente in tangenziale a Rivoli: furgone ribaltato, due feriti e traffico in tilt #in #Incidente #tangenziale… - infooggi : Brutto incidente stradale sulla SS106, scontro tra due auto, bilancio tre feriti i Vvf estraggono uomo dalle lamie… - amaveronags1 : RT @Veronamobile: 08/03/2023 10:18: PIAZZA DELLE PENNE NERE . - Incidente stradale prestare attenzione - Veronamobile : 08/03/2023 10:18: PIAZZA DELLE PENNE NERE . - Incidente stradale prestare attenzione -