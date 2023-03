(Di mercoledì 8 marzo 2023) Forsefesteggiato il suo compleanno espento le 31 candeline. E, molto probabilmente, stava tornando a casa per concludere in bellezza quella giornata di festa. Eppure, purtroppo, il destino è stato beffardo e dalla gioia alla tragedia il passo è stato breve. Perché propriosera, nel giorno del suo trentunesimo compleanno, ha perso la vita: vittima un ragazzo che a bordo della sua auto si ètoundi cinta a, alle porte di Roma.sera aL’sera, intorno alle 23, in via IV Novembre, all’altezza del civico 11. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Incidente mortale a Santa Marinella: si schianta contro un muro, ieri aveva compiuto 31 anni - Terzobinarioit : Nella notte incidente mortale in via IV Novembre a Santa Marinella - AnsaRomaLazio : Auto contro muro di cinta a Santa Marinella, muore guidatore. Incidente mortale sul litorale laziale, ferito un alt… - Telefriuli1 : ??????????????` ?? ???????????? ???? ???????????? ???????????? ??????????????, ?????????????????? ?? ???????? ?? ?? ???????? L'incidente avvenne il pomeriggio del 20 apri… - Telefriuli1 : ???????????????? ?????????? ??????: ?????? ????????` ???????????????????? ??’???????????????? ?????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????????? Lo ha annunciato il procuratore di… -

a Santa Marinella, la notte scorsa, in via IV Novembre. I vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti verso le 23,30 chiamati per un'auto di media cilindrata il cui conducente,...Sana Ma civico 11 via 4 novembre... ma la tendenza è la stessa in altri Paesi occidentali, gli uomini sono il 75% dei morti per suicidio, il 92% degli automobilisti coinvolti in uncon un tasso alcolico illegale, il ...

Incidente mortale a Santa Marinella, giovane perde la vita BaraondaNews

Incidente mortale nella serata di ieri ad Aci Sant’Antonio, nel Catanese. A perdere la vita in via Lanza un giovane di San Giovanni La Punta, che viaggiava a bordo del suo scooter. Il 17enne, intorno ...Fatale l'impatto per il conducente della vettura. Grave il suo amico. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118 ...