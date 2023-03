Incidente ferroviario in Grecia | oggi nuovi scioperi e manifestazioni ad Atene 

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo cordoglio al popolo greco e al governo di Atene per il terribile incidente ferroviario avvenuto questa not… - Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime dell'incidente ferroviario in #Grecia, il messaggio inviato all… - Pontifex_it : In questi giorni il pensiero andava spesso alle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto in Grecia: molti erano… - maola_varalli : RT @ultimenotizie: Scontri sono in corso alla manifestazione nel centro di #Atene, dove migliaia di persone chiedono giustizia per le 57 vi… - DAmboldi : RT @ultimenotizie: Scontri sono in corso alla manifestazione nel centro di #Atene, dove migliaia di persone chiedono giustizia per le 57 vi… -

Scontri sono in corso alla manifestazione nel centro di Atene, dove migliaia di persone chiedono giustizia per le 57 vittime dell'di Tebi, nei pressi di Larissa. Gruppi di dimostranti hanno lanciato bottiglie molotov contro i reparti della polizia davanti al Parlamento in piazza Syntagma. Gli agenti hanno ...Decine di migliaia di studenti e lavoratori si sono radunati nel centro di Atene mercoledì 8 marzo per protestare contro il disastropiù mortale mai registrato in Grecia. L'del 28 febbraio ha causato la morte di 57 persone e ha suscitato l'indignazione dell'opinione pubblica per lo stato fatiscente della rete ...È quanto sta accadendo in queste ore ad Atene e in altre città della Grecia , dove oltre 50 mila manifestanti hanno preso parte alle proteste dopo l'della settimana scorsa nella ...

Il premier greco si scusa con le famiglie delle vittime del disastro ferroviario Agenzia ANSA

Proteste in tutta la Grecia dopo l’incidente ferroviario dello scorso 28 febbraio costato la vita a 57 persone ...In Grecia migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere giustizia per le 57 vittime dell'incidente ferroviario di Tebi, nei pressi di Larissa. I manifestanti chiedono di identificare i respons ...