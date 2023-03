Incidente Berzo Inferiore, 24enne esce fuori strada e muore (Di mercoledì 8 marzo 2023) Incidente Berzo Inferiore, questa sera di mercoledì 8 marzo 2023, un ragazzo di 24 anni a bordo di un SUV Audi ha perso la vita ribaltandosi. TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023), questa sera di mercoledì 8 marzo 2023, un ragazzo di 24 anni a bordo di un SUV Audi ha perso la vita ribaltandosi. TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BresciaOggiIT : +++ la vittima dell'incidente di Berzo Inferiore è un ragazzo di 24 anni +++ - VoceCamuna : Appuntamento alle 12:00 con la Rassegna stampa locale: l'incidente mortale avvenuto a Berzo e la siccità in primo p… - PiuValliTV : SCARICA DI MASSI A BERZO DEMO: MUORE OPERAIO Incidente mortale sul lavoro nella mattinata di questo venerdì 3 mar… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Tragico incidente in Valcamonica @TgrRaiLombardia - TgrRaiLombardia : Tragico incidente in Valcamonica @TgrRaiLombardia -