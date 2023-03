Incidente aereo a Guidonia | un velivolo precipita tra le case L’accaduto

(Di mercoledì 8 marzo 2023), untra le. Morti i due piloti. Indagini in corso per capire le cause dell’Unsi è verificato nella giornata di ieri a. Coinvolti due velivoli dell’Aeronautica militare, Siai 60° Stormo. I due mezzi, secondo quanto ricostruito, si sono scontrati e sonoti. Nessun civile è rimasto coinvolto, ma i due piloti sono morti sul colpo. Uno degli aerei è caduto fuori città, l’altro tra le. Sulla dinamica dell’ha parlato il generale di squadra aerea Silvano Frigerio, comandante delle scuole dell’Aeronautica dell’aeroporto di: ...

La Procura di Tivoli ha aperto un'inchiesta, contro ignoti, per disastro colposo. "L'incidente è avvenuto a 4 minuti dalla fine del volo di addestramento - spiega il generale di squadra aerea Silvano Frigerio.

Un errore umano, forse dovuto al malore di uno dei due piloti. Potrebbe essere stata questa la causa del drammatico incidente di Guidonia, costato ieri la vita al tenente colonnello, istruttore ...«Ho cercato di salvare il pilota caduto fra le case. Chiedeva aiuto, poi le fiamme», dice Daniele Saccucci, uno dei clienti del bar «L'incontro» a Colle Fiorito. Il benzinaio: «Da qualche settimana in ...