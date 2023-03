Incidente a Santa Marinella | auto fuori controllo contro un muro | morto un giovane

(Di mercoledì 8 marzo 2023)nella notte a, sul litorale nord di Roma : unin via 4 Novembre in seguito allo schianto. Investito da un bus di linea a Milano:un ragazzo di 25 anni. ...

nella notte a Santa Marinella, sul litorale nord di Roma: un giovane è morto in via 4 Novembre in seguito allo schianto. Investito da un bus di linea a Milano: morto un ragazzo di 25 anni. Un tragico incidente si è verificato la scorsa notte a Santa Marinella. Un'auto di media cilindrata con a bordo due giovani ha perso il controllo su via 4 novembre finendo la corsa contro il muro di cinta. Nel primo pomeriggio di oggi a Santa Vittoria in Matenano dove un uomo di circa 40 anni, in contrada Poggio, è caduto da un albero. Immediato l'sos ai sanitari del 118 che dalla centrale

Incidente nella notte a Santa Marinella, sul litorale nord di Roma: un giovane è morto in via 4 Novembre in seguito allo schianto. Investito da un bus di linea a Milano: morto ...Un giovane è morto la scorsa notte per le conseguenze di un incidente stradale a Santa Marinella, sul litorale nord di Roma. L'incidente è avvenuto in via 4 Novembre. (ANSA) ...