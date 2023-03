Incidente a Motta di Livenza, il guidatore della Polo coinvolta nello schianto della Bmw: «Voleva superarmi, andava veloce» (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Io ero davanti, con la mia macchina lungo lo stradone, e Mikele dietro. Poi lui ha tentato di superarmi sulla sinistra. andava veloce. La sua auto ha toccato la fiancata della mia e subito dopo ha perso il controllo». A parlare, secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, è Gezim Qerosi, 18enne di origini albanesi indagato per omicidio stradale dalla procura di Treviso. Era lui, infatti, a guidare la Polo bianca coinvolta nell’Incidente in cui sono morte Barbara Brotto, 17 anni, ed Eralda Spahillari, 19 anni. I momenti che avrebbe ricordato, parlando con un coetaneo, sono quelli che precedono lo schianto della Bmw su cui erano a bordo le ragazze, contro uno dei platani che costeggiano il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Io ero davanti, con la mia macchina lungo lo stradone, e Mikele dietro. Poi lui ha tentato disulla sinistra.. La sua auto ha toccato la fiancatamia e subito dopo ha perso il controllo». A parlare, secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, è Gezim Qerosi, 18enne di origini albanesi indagato per omicidio stradale dalla procura di Treviso. Era lui, infatti, a guidare labiancanell’in cui sono morte Barbara Brotto, 17 anni, ed Eralda Spahillari, 19 anni. I momenti che avrebbe ricordato, parlando con un coetaneo, sono quelli che precedono loBmw su cui erano a bordo le ragazze, contro uno dei platani che costeggiano il ...

