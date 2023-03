Inchiesta sul Covid, tribunale dei ministri archivia posizioni di Conte e Speranza (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il tribunale dei ministri di Roma ha archiviato la posizione dell'ex premier Giuseppe Conte e degli ex minsitri Roberto Speranza, Luciana Lamorgese, Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri e Alfonso Bonafede, indagati in seguito alle denunce da parte di associazioni dei familiari delle vittime, di consumatori e di alcuni sindacati per la gestione delle prime fasi della pandemia di Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ildeidi Roma hato la posizione dell'ex premier Giuseppee degli ex minsitri Roberto, Luciana Lamorgese, Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri e Alfonso Bonafede, indagati in seguito alle denunce da parte di associazioni dei familiari delle vittime, di consumatori e di alcuni sindacati per la gestione delle prime fasi della pandemia di-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

