Inchiesta Prisma, nuovi atti dai pm di Torino: Procura Figc chiede altri 20 giorni di proroga (Di mercoledì 8 marzo 2023) Giuseppe Chiné, Procuratore federale, ha chiesto una proroga di 20 giorni relativamente all’Inchiesta Prisma. La decisione, presa poche settimane prima dell’udienza preliminare per il rinvio a giudizio del club e di 12 ex dirigenti, è maturata in seguito all’emergere di nuove carte della Procura. Da parte dei pm di Torino è infatti arrivata una nuova serie di atti che comporterà nuovi approfondimenti nei giorni a venire. La Procura Figc vuole dunque vederci chiaro sulla manovra stipendi e su presunte partnership sospette, perciò ha chiesto un ulteriore proroga dopo quella iniziale di 40 giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Giuseppe Chiné,tore federale, ha chiesto unadi 20relativamente all’. La decisione, presa poche settimane prima dell’udienza preliminare per il rinvio a giudizio del club e di 12 ex dirigenti, è maturata in seguito all’emergere di nuove carte della. Da parte dei pm diè infarrivata una nuova serie diche comporteràapprofondimenti neia venire. Lavuole dunque vederci chiaro sulla manovra stipendi e su presunte partnership sospette, perciò ha chiesto un ulterioredopo quella iniziale di 40. SportFace.

