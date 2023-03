Inchiesta Plusvalenze, la sentenza del Tar che dà ragione alla Juventus (e potrebbe portare all’annullamento della penalizzazione) (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale aiuta la Juventus nel caso Plusvalenze. Ieri il Tar del Lazio ha concesso una settimana di tempo alla Co.Vi.So.C. per produrre una copia dei “chiarimenti interpretativi” sulla vicenda. I giudici amministrativi hanno comunicato la decisione in due sentenze depositate con omissis. La vicenda fa seguito al deferimento della procura federale della Figc per presunti illeciti di cui agli articoli 31, co. 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva. Ovvero quelli che parlano delle «violazioni in materia gestionale ed economica» delle società. La Co.Vi.So.C. ha effettuato una valutazione degli effetti della cessione dei calciatori sui bilanci di alcune società professionistiche ai fini dell’iscrizione ai rispettivi campionati. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) Unadel Tribunale Amministrativo Regionale aiuta lanel caso. Ieri il Tar del Lazio ha concesso una settimana di tempoCo.Vi.So.C. per produrre una copia dei “chiarimenti interpretativi” sulla vicenda. I giudici amministrativi hanno comunicato la decisione in due sentenze depositate con omissis. La vicenda fa seguito al deferimentoprocura federaleFigc per presunti illeciti di cui agli articoli 31, co. 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva. Ovvero quelli che parlano delle «violazioni in materia gestionale ed economica» delle società. La Co.Vi.So.C. ha effettuato una valutazione degli effetticessione dei calciatori sui bilanci di alcune società professionistiche ai fini dell’iscrizione ai rispettivi campionati. ...

