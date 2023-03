Inchiesta Covid, Tribunale Ministri archivia Conte, Speranza e Lamorgese (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Il Tribunale dei Ministri di Roma ha archiviato la posizione dell'ex premier Giuseppe Conte e degli ex Ministri Roberto Speranza, Luciana Lamorgese, Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri e Alfonso Bonafede, indagati in seguito a diverse denunce da parte di associazioni e cittadini, tra cui l'avvocato Carlo Taormina e il Codacons. La Procura aveva chiesto l'archiviazione. “Non è possibile ipotizzare e individuare violazione di regole cautelari generiche o specifiche nell'operato del Governo nel periodo preso in considerazione dalle denunce” sottolineano i giudici. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Ildeidi Roma hato la posizione dell'ex premier Giuseppee degli exRoberto, Luciana, Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri e Alfonso Bonafede, indagati in seguito a diverse denunce da parte di associazioni e cittadini, tra cui l'avvocato Carlo Taormina e il Codacons. La Procura aveva chiesto l'zione. “Non è possibile ipotizzare e individuare violazione di regole cautelari generiche o specifiche nell'operato del Governo nel periodo preso in considerazione dalle denunce” sottolineano i giudici.

