Inchiesta Covid, indagati a Roma gli ex ministri Speranza, Grillo e Lorenzin (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Procura di Bergamo, secondo quanto si è appreso oggi, ha trasmesso a quella di Roma, nel novembre scorso, la posizione di 11 indagati nell’ambito dell’Inchiesta sulla gestione delle prime fasi dell’emergenza Covid. La Procura di Bergamo ha trasmesso a Roma le posizioni di 11 indagati nell’ambito dell’Inchiesta Covid Oltre agli ex ministri Roberto Speranza, Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin (nella foto), per l’ipotesi di reato di omissione in atti d’ufficio perché non avrebbero aggiornato il Piano pandemico e omesso di definire i piani nel dettaglio, nella Capitale risultano indagati anche Giuseppe Ruocco, in qualità di direttore generale della Direzione prevenzione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Procura di Bergamo, secondo quanto si è appreso oggi, ha trasmesso a quella di, nel novembre scorso, la posizione di 11nell’ambito dell’sulla gestione delle prime fasi dell’emergenza. La Procura di Bergamo ha trasmesso ale posizioni di 11nell’ambito dell’Oltre agli exRoberto, Giuliae Beatrice(nella foto), per l’ipotesi di reato di omissione in atti d’ufficio perché non avrebbero aggiornato il Piano pandemico e omesso di definire i piani nel dettaglio, nella Capitale risultanoanche Giuseppe Ruocco, in qualità di direttore generale della Direzione prevenzione ...

