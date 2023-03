Inchiesta Covid, da chat emerge sfuriata Speranza per studio rivelato ai giornali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una sfuriata dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza dopo che venne rivelato ai giornali uno studio su centomila morti. emerge dalle chat prese in esame nell'Inchiesta sul Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) in corso a Bergamo. "Mi ha detto il ministro che non ha strillato mai così forte come con Urbani e gli ha fatto una nota ufficiale di rimprovero", è il testo di una chat riportata dal Corriere. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 marzo 2023) Unadell'ex ministro della Salute Robertodopo che venneaiunosu centomila morti.dalleprese in esame nell'sul(TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) in corso a Bergamo. "Mi ha detto il ministro che non ha strillato mai così forte come con Urbani e gli ha fatto una nota ufficiale di rimprovero", è il testo di unariportata dal Corriere.

