(Di mercoledì 8 marzo 2023) . E’ la situazione che stanno vivendo i residenti del quartiere Prati, che diversi giorni fa hanno visto andare in fiamme un terreno abbandonato della zona. Situato davanti a un noto ristorante locale, al suo interno viveva uno stato di, tra spazzatura e materiali plastici depositati. Tutto andato in fiamme, senza che il Comune o altri enti abbiano pensato alla bonifica dello spazio. Lain fiamme nella zona diNord I materiali andati in fiamme, se già prima erano fortemente inquinanti, oggi diventano addirittura cancerogeni per la salute umana. Una situazione che lascia perplessi anche i residenti, oggi impauriti di respirare polveri sottili e ammalarsi di qualche grave malattia nel giro di qualche anno: “Ho scritto al Comune di, per vedere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : La prima assoluta 'Traviata' avvenne qui nel 1853. Dopo l'incendio riaprimmo proprio con l'Opera scritta per noi da… - vigilidelfuoco : #Incendio in una ditta tessile a Reggiolo (RE), 3 squadre di #vigilidelfuoco in azione dalle 8.30: coinvolto un cap… - CorriereCitta : Incendio in una discarica abusiva a Roma, da settimane i residui non sono stati rimossi - LuciaDiMartin18 : RT @SkyTG24: Osimo, incendio distrugge una fabbrica in zona artigianale: nessun ferito - SkyTG24 : Osimo, incendio distrugge una fabbrica in zona artigianale: nessun ferito -

donna morta la scorsa notte nell'dicasa bifamiliare a Felben - Wellhausen, in Turgovia. I pompieri hanno trovato il corpo mentre spegnevano le fiamme. Le cause del rogo sono ancora sconosciute. Stando anota odierna ...Ma chi se ne importa dell'... No, oggi èGiornata di Riflessione perché non ricorda bene quando e dove incerta fabbrica molte donne morirono per colpa di uomini cattivi e di un mondo ......provincia di Terni Laura Pernazza ha inviato un messaggio nel quale tra l'altro afferma che '...del 1911 si consumò alla fabbrica tessile "Triangle Waist Company" di New York dove in un...

Incendio in una ditta a Reggiolo: vigili del fuoco al lavoro Reggionline

Paura, fiamme e degrado: un uomo ha appiccato un incendio in zona Prati. «E' accaduto già da settimane, un piromane ha incendiato dei rifiuti affianco al ...Tanta paura a Mesagne per una mamma e figlia poiché l’auto su cui viaggiavano ha preso fuoco. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto il mezzo distruggendolo del tutto. Sul ...